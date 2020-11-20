Красногорск, , 16:12 — REGNUM За месяц в общественном транспорте Подмосковья волонтёрами было выявлено свыше 1,1 млн нарушений масочного режима. Об этом 20 ноября сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

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Отмечается, что ежедневное дежурство волонтеров на объектах общественного транспорта региона ведётся уже месяц. Каждый день проверку проходят более двух миллионов пассажиров. Дежурства организованы на железнодорожных станциях, у автовокзалов, на остановках, а также в самих транспортных средствах — в электричках и автобусах.

«Ежедневно ношение масок пассажирами контролируют почти две тысячи волонтеров во всех муниципалитетах Московской области. Из всех выявленных нарушений более 90% или один миллион — устранены на месте. На железнодорожном транспорте свыше 558 тысяч пассажиров после просьбы надели маску, в автобусах и такси устранено более 450 тысяч нарушений масочного режима, в аэропортах — почти 51 тысяча», — отмечено в сообщении.

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