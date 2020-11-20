Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:10 — REGNUM Депутат Государственной Думы от Ярославской области Анатолий Грешневиков поддержал защитников Плещеева озера от застройки в ходе встречи с жителями Переславля-Залесского 19 ноября 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Депутат проинформировал переславцев, что уже направил запросы в Министерство природных ресурсов России и в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность разработанного администрацией городского округа Переславля-Залесского проекта генерального плана.

Анатолий Грешневиков в Переславле

Поездка Анатолия Грешневикова в Переславль-Залесский практически полностью была посвящена проблеме генерального плана городского округа. Депутат встретился с исполняющим обязанности главы Переславля Максимом Васильковым, директором Национального парка «Плещеево озеро» Михаилом Федоровым, представителями общественной организации «Родина Александра Невского». Последним пунктом программы визита в Переславль стала встреча с жителями.

Для всех пришедших на встречу с депутатом Государственной Думы переславцев главным вопросом был генеральный план городского округа. Многие выступавшие возмущались намерением администрации и депутатов принять основной градостроительный документ как можно скорее. По мнению участников встречи, предлагаемый администрацией проект погубит озеро.

«Мы не видим, что власть заботится о Переславле, об озере. Мы не видим, что власть работает профессионально. Образно говоря, под видом генплана нам предлагают осла вместо ахалтекинского жеребца,» — заявил один из участников встречи с депутатом, житель деревни Криушкино.

Анатолий Грешневиков отметил, что необходимо проводить системную работу, которая позволит защитить особо охраняемые природные территории. Он согласился с жителями, что если не бороться за сохранение природы, Плещеево озеро будет перекрыто заборами.

«Нам нужны закон и справедливость. Не только закон, но и справедливость. Президент Владимир Путин остановил после массовых протестов планы по уничтожению шихана Куштау. И это было справедливо. Плещеево озеро — это одно из главных сокровищ Переславля. Озеро гибнет, его нужно спасать. Вам нужно всем объединиться и бороться за свое озеро. Писать обращения, чтобы все жители заваливали каждый день обращениями всевозможные ведомства. Я буду помогать, чем смогу,» — обратился к переславцам Анатолий Грешневиков.

Его слова переславцы встретили аплодисментами. Напомним, проект генерального плана Переславля уже поступил в городскую Думу. Комиссия по бюджету, экономике и развитию решила вынести проект генплана на ближайшее заседание думы, которое состоится 26 ноября.