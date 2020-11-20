Переславль-Залесский, Ярославская область, 20 ноября 2020, 16:10 — REGNUM Депутат Государственной Думы от Ярославской области Анатолий Грешневиков поддержал защитников Плещеева озера от застройки в ходе встречи с жителями Переславля-Залесского 19 ноября 2020 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Депутат проинформировал переславцев, что уже направил запросы в Министерство природных ресурсов России и в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить законность разработанного администрацией городского округа Переславля-Залесского проекта генерального плана.
Поездка Анатолия Грешневикова в Переславль-Залесский практически полностью была посвящена проблеме генерального плана городского округа. Депутат встретился с исполняющим обязанности главы Переславля Максимом Васильковым, директором Национального парка «Плещеево озеро» Михаилом Федоровым, представителями общественной организации «Родина Александра Невского». Последним пунктом программы визита в Переславль стала встреча с жителями.
Для всех пришедших на встречу с депутатом Государственной Думы переславцев главным вопросом был генеральный план городского округа. Многие выступавшие возмущались намерением администрации и депутатов принять основной градостроительный документ как можно скорее. По мнению участников встречи, предлагаемый администрацией проект погубит озеро.
Анатолий Грешневиков отметил, что необходимо проводить системную работу, которая позволит защитить особо охраняемые природные территории. Он согласился с жителями, что если не бороться за сохранение природы, Плещеево озеро будет перекрыто заборами.
Его слова переславцы встретили аплодисментами. Напомним, проект генерального плана Переславля уже поступил в городскую Думу. Комиссия по бюджету, экономике и развитию решила вынести проект генплана на ближайшее заседание думы, которое состоится 26 ноября.