Сан-Матео, США, , 16:08 — REGNUM В магазине PS Store стартовала распродажа в честь «Чёрной пятницы». Об этом сообщается 20 ноября на официальном сайте сервиса.

Акция продлится до 1 декабря 2020 года. Представители PlayStation отмечают, что с её помощью геймеры могут сэкономить до 70% на покупках видеоигр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичная акция стартовала в магазине Microsoft Store. Участвуя в ней, можно приобретать игры как для PC, так и для Xbox.

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