Элиста, , 16:01 — REGNUM Снегопад негативно повлиял на работы по вывозу мусора с территорий многоквартирных домов в столице Республики Калмыкия. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Элисты.

ООО «Спецавтохозяйство» не смогло приступить к вывозу отходов, так как контейнерные площадки и дорожные подъезды к ним завалило снегом. В связи с этим к ликвидации последствий непогоды были подключены управляющие компании и коммунальщики.

В социальных сетях сообщалось, что от обильного снегопада наиболее пострадали Элиста, Ики-Бурульский, Черноземельский и Целинный районы.