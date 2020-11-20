Подольск, Московская область, , 15:55 — REGNUM В Подольском городском суде Московской области продолжается рассмотрение уголовного дела о мошенничестве и взяточничестве, возбуждённого в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Сегодня, 20 ноября, в ходе прения сторон представители Генеральной прокуратуры РФ попросили суд приговорить фигуранта уголовного дела к 20 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила супруга Шестуна Юлия.

Читайте также: Дело о коррупции Шестуна довели до суда

По её словам, гособвинение также потребовало оштрафовать обвиняемого на 50 млн рублей и взыскать с него 64 млн рублей, сообщает газета «Коммерсантъ».

Юлия Шестун добавила, что в ближайшее время в прениях начнёт выступать сторона защиты.

Также по теме: У бывших глав двух районов Подмосковья изъяли более 2 тыс. участков

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Серпуховского муниципального района Московской области Александр Шестун был задержан и помещен под арест в июне 2018 года. Его обвинили сразу по четырём статьям УК РФ. Ему инкриминируют мошенничество, легализацию денежных средств, полученных преступным путём, незаконную предпринимательскую деятельность и получение взятки на сумму более 9,9 млн рублей за общее покровительство.

По версии следствия, в период с 2003 по 2018 год, будучи главой района, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.

В середине декабря расследование этого уголовного дела было завершено, материалы после утверждения обвинительного заключения направлены в суд для рассмотрения по существу.