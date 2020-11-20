Самара, , 15:57 — REGNUM Продление дистанционного обучения для учеников с 6-ого по 11-й класс поддержали члены оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в Самарской области. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на совещании оперативного штаба области.

Сообщается, что члены оперативного штаба поддержали продление до 6 декабря текущего года дистанционное обучение учеников 6−11 классов.

По словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, ситуация в регионе остаётся достаточно сложной. Поэтому от руководства региона и муниципальных штабов на местах зависит насколько будут созданы условия для противодействия распространения коронавирусу.

При этом, было поручено проработать все варианты дистанционного образования на случай неблагоприятного развития ситуации.

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