Москва, , 15:46 — REGNUM Нюрнбергский процесс 20 ноября 1945 года носил беспрецедентный характер. Об этом сегодня, 20 ноября, заявил сын главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Романа Руденко Сергей Руденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Сергей Руденко рассказал, что операция по доставке Фридриха Паулюса в Нюрнберг была проведена в тайне от западных спецслужб. Инициатором был Генпрокурор СССР Роман Руденко.

Перед форумом «Уроки Нюрнберга» Сергей Руденко дал интервью газете «Известия», где рассказал подробности 75-летней давности:

«Когда советское обвинение зачитало показания Паулюса, данные в Москве, о том, что нападение на Советский Союз готовилось в Германии заранее, естественно, нацистская защита заявила, что эти показания вообще ничего не значат, что Паулюс, по их данным, погиб под Сталинградом. И, конечно, нужно было присутствие самого Паулюса.

Советское обвинение сказало, что готово доставить Паулюса. Судья задал отцу вопрос: «Сколько вам времени понадобится для доставки Паулюса в Нюрнберг в зал суда?»

Отец не раздумывая ответил: «Я думаю, что за полчаса Паулюс может быть доставлен в зал суда».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Музей Победы на Поклонной горе 20−21 ноября проходит Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга».

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