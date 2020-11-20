Самара, , 15:46 — REGNUM Проработать вопрос о введении дополнительных ограничительных мер с количеством одномоментного пребывания людей в торговых центрах, учреждениях общепита и фуд-кортах в предновогодний период поручил глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По сообщению пресс-службы ведомства, решение будет приниматься на ближайшем заседании оперативного штаба только после обсуждения с предпринимателями.

Сообщается, что руководству муниципалитетов нужно рассмотреть вопрос о режиме проведения новогодних праздников на их территории. Кроме этого, им необходимо внести предложения по работе организаций общественного питания в новогодние каникулы с регулированием количества посетителей.

При этом каждый муниципалитет должен принимать решения учитывая эпидемиологическую обстановку на своей территории.

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