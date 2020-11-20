Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM Семьи, которые проживают в Ростовской области и воспитывают обучающихся на дому детей-инвалидов, будут получать компенсацию на двухразовое горячее питание. Соответствующий документ подписал донской губернатор Василий Голубев подписал документ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 20 ноября.

Бесплатными завтраками и обедами за счёт средств региональной казны обеспечат получающих образование в том числе в государственных средне-специальных учебных заведениях детей-инвалидов. Родителям учеников и студентов, находящихся на домашнем обучении, будут компенсированы расходы на питание. Размер компенсации не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что на организацию горячего питания для учеников 1−4 классов в Ростовской области выделено более 800 млн рублей. Средства были направлены федерального и регионального бюджетов.

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