Кызыл, , 15:36 — REGNUM Сотрудники управления по профилактике правонарушений Кызыла проводит рейды по торговым объектам, где продаются баллончики с газом и газовые зажигалки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, проверки направлены на предотвращение трагедий.

В мэрии напомнили, что в начале ноября в Тес-Хемском районе Тувы после вдыхания бытового газа погиб школьник. 11-летний мальчик с друзьями купили в магазине два баллона с бытовым газом и вдыхали его в качестве эксперимента.

В ходе рейдов выявлено два случая, когда продавцы магазинов продали несовершеннолетним газовые баллончики. В отношении нарушителей составили административные протоколы.

«Для сведения индивидуальных предпринимателей и горожан напомним, что в республике принят закон №585-ЗРТ от 06 апреля 2020 года… Согласно данному закону индивидуальным предпринимателям запрещено продавать газовые баллоны несовершеннолетним», — отметили в мэрии.

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