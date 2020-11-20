Москва, , 15:35 — REGNUM Мирные жители, ранее покинувшие свои дома из-за боевых действий в нагорном Карабахе, продолжают возвращаться в свои жилища. Так, только 19 ноября под контролем российских миротворцев из Армении в Нагорный Карабах вернулись ещё 1 382 беженца. Об этом сегодня, 20 ноября, в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что всего с 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение более 4,4 тыс. жителей Нагорного Карабаха.

«Российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни, — подчеркнул Конашенков. — Инженерные подразделения миротворческих сил помогают восстанавливать дорожное движение, электро-, водо‑ и теплоснабжение социальных объектов и жилых домов».

Читайте также: МЧС РФ поможет восстановить в Нагорном Карабахе поврежденные дома

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель оперативной группы Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ в регионе Игорь Кутровский заявил, что МЧС РФ поможет восстанавливать разрушенные дома в Нагорном Карабахе. В Степанакерт из Еревана уже выдвинулась колонна МЧС России, которая доставит 45 тонн строительных материалов. Всего, по данным ведомства, в результате вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе в 43 населённых пунктах было повреждено 2,5 тысячи зданий, ещё 280 полностью уничтожены.