Киев, 20 ноября 2020, 15:35 — REGNUM Среди сотрудников Национальной полиции Украины проводится опрос на предмет введения института капелланства. Об этом сообщило 20 ноября издание Strana.ua.
Журналисты издания отметили, что капелланы есть в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ). Духовную поддержку полицейским на постоянной основе никто не оказывает.
Напомним, ранее стало известно о том, что пять капелланов ВСУ прошли подготовку в канадском городе Борден.
Читайте ранее в этом сюжете: Украинские капелланы проходят курсы подготовки в Канаде — генштаб ВСУ