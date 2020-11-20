Киев, , 15:35 — REGNUM Среди сотрудников Национальной полиции Украины проводится опрос на предмет введения института капелланства. Об этом сообщило 20 ноября издание Strana.ua.

«В соответствии с поручением министерства внутренних дел от 21 августа 2020 года Нацполиция прорабатывает возможность введения в штате органов полиции должности капеллана. Просим высказать ваше к этому отношение», — сказано в анкете, распространяемой среди полицейских.

Журналисты издания отметили, что капелланы есть в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ). Духовную поддержку полицейским на постоянной основе никто не оказывает.

Напомним, ранее стало известно о том, что пять капелланов ВСУ прошли подготовку в канадском городе Борден.

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