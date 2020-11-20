Екатеринбург, , 15:41 — REGNUM В ближайшее время в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) не стоит ждать возобновления международных авиарейсов. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

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По словам главы региона, в Росавиации и Роспотребнадзоре ранее дали отрицательные заключения на этот счёт в условиях пониженной заболеваемости COVID-19. Сейчас же эпидемиологическая ситуация ухудшилась.

«Поэтому, боюсь, с прямыми перелетами за рубеж придется повременить», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября 2020 года в Свердловской области зафиксировали рекордный прирост носителей коронавируса за сутки — 372 человека.

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