Владимир, , 15:28 — REGNUM Во Владимирской области 20 ноября подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Всего в области зарегистрированы 11 тыс. 925 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 9299 пациентов, в том числе 161 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 284 человека, три смерти подтверждены за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19

Читайте развитие сюжета: Во Владимирской области скончались ещё три пациента с COVID-19