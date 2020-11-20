Сосновый Бор, Ленинградская область, , 15:34 — REGNUM Атомград Сосновый Бор в Ленинградской области перешел из «зелёной» зоны в «жёлтую» из-за возросшего числа инфицированных коронавирусом жителей. Также региональные власти запретили все ночные дискотеки на территории Ленобласти.

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Соответствующее изменения в постановление правительства, регламентирующее ограничительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Так, Сосновый Бор перешел из третьей («зелёной») зоны во вторую («жёлтую») зону. Помимо этого, в регионе усилены ограничительные меры для объектов развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек.

«Теперь во всех трех зонах их деятельность разрешена исключительно в период с 06:00 до 23:00 часов при обязательном условии применения масок или респираторов», — говорится в сообщении.

Отметим, то ранее такие ограничения действовали только в первой («красной») зоне. Постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 года — даты официального опубликования.

Добавим, на сегодняшний день в первой («красной») находятся: Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Приозерский, Тосненский, Тихвинский районы. Во второй («жёлтой») зоне — Волосовский, Киришский, Кировский, Ломоносовский, Сланцевский, Лужский и Сосновый Бор. В третьей («зелёной») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.

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