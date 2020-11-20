Омск, , 15:27 — REGNUM Режим повышенной готовности в Омской области продлён до 15 января. Это решение было принято на заседании оперативного штаба региона 20 ноября.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, с 25 ноября жители региона старше 65 лет не должны покидать место жительства. Исключение — следование на работу и в магазины, обращение за медпомощью, выгул домашних животных, занятия спортом.

Заполняемость театров, кинотеатров и учреждений культуры ограничена до 50%.

Запрещены массовые мероприятия в период празднования Нового года, банкеты и корпоративы на предприятиях общепита в предновогодний период.

Праздничные мероприятия в школьных классах и группах детских садов будут проводиться без участия родителей. Исключено смешение воспитанников и учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 ноября в Омской области подтверждено 20 179 случаев заражения коронавирусом.

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