Грозный, , 15:25 — REGNUM В Чечне за прошедший день было выявлено еще 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе снова обновлен «рекорд» по приросту пациентов с COVID-19. Столько заразившихся в один день еще не выявлялось с начала пандемии.

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Всего, по данным федерального оперативного штаба на 20 ноября, в регионе зарегистрирован 3451 случай заражения. Из всех заболевших удалось справиться с болезнью 2302 пациентам.

В настоящее время численность «активных» больных в Чечне составляет 1094 человека. За минувшие сутки от COVID-19 скончался еще один житель региона. Он стал 55-м в списке умерших от этого опасного вируса.

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