Степанакерт, , 15:29 — REGNUM За прошедшие сутки на территорию Нагорного Карабаха из Армении вернулись еще свыше 1,3 тыс. беженцев. Об этом 20 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По словам Конашенкова, мирные жители, которые ранее покинули свои дома в Нагорном Карабахе из-за военных действий, продолжают возвращаться в Нагорный Карабах.

«Девятнадцатого ноября под контролем российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись еще 1382 беженца», — заявил он.

Также официальный представитель Минобороны РФ добавил, что общее число беженцев, которые с 10 ноября вернулись на территорию Нагорного Карабаха, на сегодняшний день составляет свыше 4,4 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что директор департамента международной деятельности МЧС России Владимир Соловьев провел переговоры с командующим войсками гражданской обороны Азербайджана Ильхамом Абдуллаевым.