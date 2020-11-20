Нур-Султан, , 15:24 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с проектами по цифровизации Сбербанка, сообщили 20 ноября в пресс-службе главы государства.

На базе международного финансового центра «Астана» прошла встреча с участием российской делегации. В её состав вошли заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По итогам демонстрации российских проектов Токаев обсудил с участниками встречи развитие экосистем и цифровизацию государственных сервисов. В рамках встречи подписаны меморандумы о сотрудничестве в сфере цифровизации.

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