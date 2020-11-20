Махачкала, , 15:29 — REGNUM Житель Дагестана объявлен в розыск по подозрению в организации деятельности экстремистской организации. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 20 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

По данным следствия, 38-летний житель Дагестана организовал в республике деятельность религиозно-экстремистского объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Подозреваемый вербовал в него новых членов, а на собраниях призывал отвергать светские законы и институты гражданского общества. Он также стремился создать государство с радикальной формой религиозного правления.

В настоящее время правоохранительные органы принимают меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2020 года сотрудники силовых структур ликвидировали в Дагестане и Карачаево-Черкесии две экстремистские ячейки указанного религиозно-экстремистского объединения численностью более 20 человек. В ходе обысков у злоумышленников изъяли гранаты с боевыми запалами, пистолеты, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, а также около 200 экземпляров псевдорелигиозной литературы.