Уфа, , 15:31 — REGNUM Мужчину, совершившего компьютерную атаку на сайт правительства Новосибирской области, осудили в Башкирии. Об этом 20 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

В Нефтекамском городском суде Башкирии было установлено, что 32-летний местный житель установил на сервер вредоносную программу, которая предназначалась для несанкционированного блокирования, уничтожения, копирования и модификации компьютерной информации. После этого, он указал в настройках программы случайно выбранный диапазон IР-адресов информационных ресурсов, в который вошел и IР-адрес сайта правительства Новосибирской области. Мужчина запустил компьютерную атаку, которая была направлена на получение несанкционированного доступа к базам данных.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подсудимый признал свою вину. В результате суд признал его виновным в использовании, создании и распространении вредоносных компьютерных программ и приговорил его к ограничению свободы с установлением ограничений и обязанностей сроком на один год.

Читайте ранее в этом сюжете: В США обвинили хакеров из России в атаках на создателей вакцин от COVID-19

Читайте развитие сюжета: Киберпреступность в России выросла на 75,1% за 10 месяцев — МВД