Москва, , 15:20 — REGNUM Партия «Единая Россия» договаривается с операторами такси о специальном тарифе для врачей, сообщил журналистам секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Для медиков также планируется создать единую диспетчерскую службу, этот вопрос сейчас прорабатывается с правительством

«Единая Россия» будет добиваться специальных льготных тарифов без коммерческой наценки для поездок медиков в такси. Переговоры об этом партия совместно с правительством ведет с операторами, сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» в ходе обсуждения с регионами работы волонтерских центров партии. Мероприятие прошло в онлайн-режиме в пятницу, 20 октября, на площадке «Единой России».

«Врачи помогают людям и, конечно, сами нуждаются в такой помощи. Я думаю, что это правильно и честно», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в среду, 18 ноября, президент России Владимир Путин провел совещание с правительством о ситуации с коронавирусом в стране. Помимо всего прочего, он положительно оценил идею такси для медиков — это позволяет врачам посетить больше пациентов. Глава государства подчеркнул: необходимо сделать так, чтобы на перевозках врачей «никто не наживался», и услуги предоставлялись «по какому-то устойчивому, понятному тарифу». Президент призвал не пускать эту тему на самотек, подчеркнув, что «нужно дожать каждый вопрос».

В «Единой России» начали работать в этом направлении с весны. Сначала эту практику внедрили в Новосибирской области, уже осенью — в Красноярском крае, Иркутской, Ярославской и Ростовской областях.

С началом пандемии весной 2020 года во всех 85 регионах страны заработали волонтерские центры «Единой России». За более чем полгода помощь добровольцев получили сотни тысяч людей по всей стране: инвалиды, пенсионеры, семьи с детьми и нуждающиеся. В конце весны члены и сторонники «Единой России» собрали более 500 миллионов рублей, которые были направлены на оказание помощи в наиболее пострадавшие от распространения коронавируса регионы.

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