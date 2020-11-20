Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Дефицит определённых лекарств в аптеках Санкт-Петербурга объясняется повышенным спросом среди жителей города, которые стремятся подготовиться к возможному заражению коронавирусом, а также связан с проблемами маркировки. Поэтому, если какое-то лекарство очень необходимо, придется побегать и поискать, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Как заявил 20 ноября первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана, все стационары города обеспечены необходимыми лекарствами, а та проблема, что наблюдается в городских аптеках — возникла из-за самих жителей, которые либо занимаются самолечением, либо пытаются заранее подготовиться к болезни, закупая всё, что советуют в интернете.

«У нас нет такого, что по кому-то был тотальный дефицит, чтобы в строке было написано ноль, — подчеркнул Андрей Сарана. — Гидроксихлорохина (плаквенила), которым мы лечим пациентов в легкой и средней степени тяжести, есть на шесть дней для амбулаторного лечения. Сегодня мы всем пациентам — около 40 тысяч человек — можем один раз дать по упаковке препарата, и люди будут употреблять их десять дней. Тоже самое касается и антибиотиков».

Читайте также: В Петербурге не хватает лекарств: «не привезли» или «скупили»?

Сарана отметил, что на слуху у горожан только два антибиотика, за которым все и побежали, хотя их могут выписывать только врачи, а аптеки — продавать только по рецепту. Однако чиновник, общаясь с врачами, узнал, что у некоторых жителей города дома «сконцентрированы антибактериальные препараты по нескольким группам».

«Конечно по некоторым группам мы видим дефицит, в частности по антибиотикам более 50%, если говорить о массовом применении», — подытожил Сарана.

В свою очередь член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Валерий Солдунов уточнил, что по итогам мониторинга почти 40 аптек, из состава рекомендованных Министерством здравоохранения схем, отсутствуют: «фавипиравир» — в 95% аптек, рекомбинантный интерферон — в 92%, гидроксихлорохин — в 27%, умифеновир («арбидол») — в 20%, дексаметазон — в 12%, преднизолон — в 17%, метилпреднизолон — 67%, азитромицин — в 15%, моксифлоксацин — 17%, левофлоксацин — в 25%, ривароксабан — 67%, апиксабан — 65%, кларитромицин — в 7%.

«Парацетамол практически у нас имеется в 100%, и амоксициллин в том числе, — отметил Солдунов. — Мониторинг проводился неделю назад, мы продолжаем вести работу, и могу сказать, что совсем по последним данным, ситуация, в особенности связанная с антибиотиками, в городе немного ухудшилась».

Читайте также: Беглов объяснил, кто спровоцировал дефицит антибиотиков в Санкт-Петербурге

По словам директора союза «Медико-фармацевтические проекты. XXI век» Дмитрия Чагина, Москва и Петербург находятся в лучших условиях, чем другие регионы, поскольку именно здесь размещаются в большей степени крупные дистрибьютеры.

«Сегодня основная проблема пропажи препаратов для лечения хронических заболеваний связана с тем, что они могли попасть либо в перечень для лечения [коронавируса], который не был утвержден, или это отдаленные последствия маркировки», — пояснил Чагин.

Также эксперт предположил, что пропажа некоторых лекарств из аптек может быть связана с утверждением новых цен. Так или иначе, необходимо «немного подождать», а тем, кто не может ждать, стоит поискать.

«Человек пришел в аптеку ряду с домом — в этой аптеке нет, в соседней нет, через квартал нет, а через два квартала пришел и купил», — отметил в свою очередь Андрей Сарана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге назвали стоимость лечения пациентов с пневмонией