Санкт-Петербург, , 15:20 — REGNUM В Петербурге подсчитывают ущерб от разбушевавшегося ненастья. К этому моменту известно минимум о 20 деревьев, которые повалило ураганным ветром в черте города. Так, Приморский парк Победы лишился шести рослых деревьев, а в парке Екатерингоф в Кировском районе города шквалистый ветер сломал четыре сирени, в том числе 40-летнюю венгерскую сирень.

«В Колпинском районе в сквере на Октябрьской улице не устояли под напором стихии две ивы и один клен, а в сквере Коммуны — одна яблоня», — добавили в комитете по благоустройству.

Сейчас специалисты распиливают и вывозят остатки деревьев, но комитет принимает все новые сообщения. О поваленных деревьях можно сообщить по номеру (812) 314−60−13.

Напомним, из-за ненастья в ночь с четверга на пятницу в городе закрыли Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли. Сейчас сады и скверы открыты.

Дежурство аварийных бригад продолжается, этим заняты 182 человека из садово-парковых предприятий и 122 работника дорожных предприятий.

В ГУ МЧС по Петербургу ранее сообщали, что спасатели 44 раза выезжали для устранения последствий сильного ветра, порывы которого в некоторых районах города достигали 27 м/с. Помимо деревьев в городе рухнуло минимум 18 светофоров и дорожных знаков, 14 слабо закрепленных конструкций. Пострадал один человек.

По прогнозам синоптиков, в течение дня 20 ноября в городе сохранится сильный порывистый ветер, ожидается гололедица. ГУ МЧС призывает соблюдать меры предосторожности, а автолюбителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

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