Москва, 20 ноября 2020, 15:12 — REGNUM Участники команды «Молодёжки ОНФ» в рамках всероссийской акции #МыВместе помогают медикам доставлять бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома.
Напомним, по поручению президента страны Владимира Путина амбулаторных пациентов с COVID-19 начали обеспечивать специальными препаратами, которые выдаются им бесплатно. На эти цели из резервного фонда федерального правительства выделено более 5 миллиардов рублей. До конца года бесплатными лекарствами будут обеспечены не менее 640 500 амбулаторных пациентов без учета Москвы.
— Наряду с работой в колл-центрах, по доставке продуктов, перепрофилирования клиник под ковид-госпитали, помощи врачам, которых участники команды «Молодёжки ОНФ» возят к пациентам, появилось еще одно важное направление: доставка бесплатных лекарств для амбулаторных больных. Как только медикаменты поступают в регион, ребята в штабах #МыВместе включаются. Важно, чтобы препараты как можно быстрее попали к тем, кому они так необходимы, — рассказывает заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.
Так, доставку бесплатных медикаментов уже начали участники команды «Молодёжки ОНФ» в Республике Хакасия. В первый день их помощи лекарства получили 39 пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому.
Процедура работы команды проста: ребята забирают лекарственные наборы из пункта выдачи, который расположен в Абаканской городской больнице. Препараты уже рассортированы по пакетам, на каждом из которых указан адрес доставки. Важно отметить, что доставка проходит бесконтактно, с соблюдением всех требований безопасности. Планируется, что в день команда «Молодёжки ОНФ» в Хакасии будет развозить лекарственные препараты для 200 амбулаторных пациентов. У каждого участника есть свой маршрутный лист на день, который включает примерно десять адресов.
В Тыве «Молодёжка ОНФ» с понедельника доставляют бесплатные лекарства детям, которые лечатся от коронавируса дома. Препараты для них выписывают в Республиканской детской больнице, затем сформированный по рецепту набор врачи передают участникам команды, которые развозят их адресатам. Такую помощь уже получили около 30 маленьких жителей Кызыла.
Бесплатными лекарствами начали обеспечивать и ростовских пациентов с COVID-19, лечащихся на дому. Первые доставки в рамках акции #МыВместе организовали представители регионального отделения ОНФ, команды «Молодёжки ОНФ» и сотрудники ростовской городской поликлиники № 16.
Как рассказала начальник фармацевтического управления регионального министерства здравоохранения Наталья Косякова, список доставляемых лекарственных препаратов определен временными методическими рекомендациями минздрава страны, где зафиксировано семь схем для лечения пациентов с ковидом или с подозрением на него в амбулаторных условиях. Для каждой схемы обозначен перечень лекарств, в который входят антибиотики, противовоспалительные, жаропонижающие и препараты для лечения коронавирусной инфекции.
На сегодняшний день участники ростовской команды работают в пилотном режиме на базе поликлиники №16, с понедельника они будут доставлять лекарства пациентам еще пяти медучреждений. Совместно с региональным минздравом ребята в первую очередь отобрали те поликлиники и больницы, в которых прикреплено больше всего людей старше 60 лет.
Также команда «Молодёжки ОНФ» в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе продолжает оказывать помощь врачам практически во всех регионах страны. Ребята доставляют медперсоналу «красных зон» горячие обеды, работают в колл-центрах, возят медиков по вызовам, помогают добраться на работу и вернуться домой, перепрофилируют больницы в инфекционные госпитали.