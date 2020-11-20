Москва, , 15:12 — REGNUM Участники команды «Молодёжки ОНФ» в рамках всероссийской акции #МыВместе помогают медикам доставлять бесплатные лекарства пациентам с коронавирусом, которые лечатся дома.

Напомним, по поручению президента страны Владимира Путина амбулаторных пациентов с COVID-19 начали обеспечивать специальными препаратами, которые выдаются им бесплатно. На эти цели из резервного фонда федерального правительства выделено более 5 миллиардов рублей. До конца года бесплатными лекарствами будут обеспечены не менее 640 500 амбулаторных пациентов без учета Москвы.

— Наряду с работой в колл-центрах, по доставке продуктов, перепрофилирования клиник под ковид-госпитали, помощи врачам, которых участники команды «Молодёжки ОНФ» возят к пациентам, появилось еще одно важное направление: доставка бесплатных лекарств для амбулаторных больных. Как только медикаменты поступают в регион, ребята в штабах #МыВместе включаются. Важно, чтобы препараты как можно быстрее попали к тем, кому они так необходимы, — рассказывает заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Так, доставку бесплатных медикаментов уже начали участники команды «Молодёжки ОНФ» в Республике Хакасия. В первый день их помощи лекарства получили 39 пациентов, проходящих лечение от коронавируса на дому.

Процедура работы команды проста: ребята забирают лекарственные наборы из пункта выдачи, который расположен в Абаканской городской больнице. Препараты уже рассортированы по пакетам, на каждом из которых указан адрес доставки. Важно отметить, что доставка проходит бесконтактно, с соблюдением всех требований безопасности. Планируется, что в день команда «Молодёжки ОНФ» в Хакасии будет развозить лекарственные препараты для 200 амбулаторных пациентов. У каждого участника есть свой маршрутный лист на день, который включает примерно десять адресов.

В Тыве «Молодёжка ОНФ» с понедельника доставляют бесплатные лекарства детям, которые лечатся от коронавируса дома. Препараты для них выписывают в Республиканской детской больнице, затем сформированный по рецепту набор врачи передают участникам команды, которые развозят их адресатам. Такую помощь уже получили около 30 маленьких жителей Кызыла.

«Команда «Молодёжки ОНФ» оказывает нашей больнице помощь по доставке лекарственных препаратов на дом. Они развозят лекарства детям до года, больным ребятам и детям с хроническими заболеваниями, которые состоят на учете врачей. Такая помощь намного облегчает работу участковых педиатров, снижает риск заражения детей при посещении поликлиник. Коллектив детской больницы выражает огромную благодарность всем волонтерам, студентам и команде «Молодёжки ОНФ», — сказала заместитель главного врача Республиканской детской больницы Алла Куулар.

Бесплатными лекарствами начали обеспечивать и ростовских пациентов с COVID-19, лечащихся на дому. Первые доставки в рамках акции #МыВместе организовали представители регионального отделения ОНФ, команды «Молодёжки ОНФ» и сотрудники ростовской городской поликлиники № 16.

Как рассказала начальник фармацевтического управления регионального министерства здравоохранения Наталья Косякова, список доставляемых лекарственных препаратов определен временными методическими рекомендациями минздрава страны, где зафиксировано семь схем для лечения пациентов с ковидом или с подозрением на него в амбулаторных условиях. Для каждой схемы обозначен перечень лекарств, в который входят антибиотики, противовоспалительные, жаропонижающие и препараты для лечения коронавирусной инфекции.

«Сегодня важно, чтобы каждый человек, зараженный коронавирусом оставался дома и не подвергал себя и остальных жителей региона дополнительному риску. Наша команда вышла на доставку лекарств с первым снегом и планирует продолжать ее до тех пор, пока это будет необходимо. За три дня мы доставили более 40 комплектов лекарственных препаратов амбулаторным пациентам с короновирусной инфекцией», — отметила участница команды «Молодёжки ОНФ» в Ростовской области Мария Медведкова.

На сегодняшний день участники ростовской команды работают в пилотном режиме на базе поликлиники №16, с понедельника они будут доставлять лекарства пациентам еще пяти медучреждений. Совместно с региональным минздравом ребята в первую очередь отобрали те поликлиники и больницы, в которых прикреплено больше всего людей старше 60 лет.

Также команда «Молодёжки ОНФ» в рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе продолжает оказывать помощь врачам практически во всех регионах страны. Ребята доставляют медперсоналу «красных зон» горячие обеды, работают в колл-центрах, возят медиков по вызовам, помогают добраться на работу и вернуться домой, перепрофилируют больницы в инфекционные госпитали.