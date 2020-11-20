Москва, , 15:11 — REGNUM Форум «Уроки Нюрнберга» посвящен не только Нюрнбергскому процессу, но и гораздо менее известным советским судам над нацистами. Парадокс в том, что эти суды были открытыми именно для максимальной демонстрации справедливого возмездия, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Спустя поколения о преступлениях помнят, о наказании — почти нет. А ведь первой страной, осудившей нацистов и их пособников, стал Советский Союз.

При освобождении родной земли Красная Армия увидела везде руины и массовые захоронения, поэтому 19 апреля 1943 года Президиум Верховного Совета СССР опубликовал указ №39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников».

Тысячи преступников были осуждены в закрытом режиме, прямо в лагерях содержания. По самым жестоким и масштабным преступлениям нацистов были проведены открытые суды в наиболее пострадавших городах: Краснодар, Краснодон, Харьков, Смоленск, Брянск, Ленинград, Николаев, Минск, Киев, Великие Луки, Рига, Сталино (Донецк), Бобруйск, Севастополь, Чернигов, Полтава, Витебск, Кишинев, Новгород, Гомель.

К сожалению, на долгое время эти суды выпали из культуры памяти, в том числе и оттого, что материалы по ним засекречены. Поэтому важность доступа к судебным делам не вызывает сомнений. Форум «Уроки Нюрнберга» отчасти решает эту проблему.

На нем были представлены 23 тома сборника документов «Без срока давности», куда вошли источники о советских судах над нацистами. Эти сборники помогут в работе зарубежным и российским исследователям по теме Холокоста, уничтожения пациентов психиатрических клиник и инвалидов», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Музей Победы на Поклонной горе 20−21 ноября проходит Международный научно-практический форум «Уроки Нюрнберга».

Читайте также: «Уроки Нюрнберга»: важно опубликовать судебные материалы на русском языке