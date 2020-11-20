Тегеран, , 15:12 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана было выявлено свыше 13,2 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 ноября сообщила глава департамента по связям с общественностью иранского минздрава Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA.

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По данным минздрава страны, за последние 24 часа в стране выявили 13 260 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 828 377.

Также сообщается, что за это же время в Иране 19 пациентов скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов достигло 43 896.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране 589 025 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Иране за сутки было выявлено свыше 13 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.