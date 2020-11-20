Душанбе, , 15:09 — REGNUM Таджикистан получит $12 млн на улучшение охвата и качества основных услуг первичной медико-санитарной помощи, сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

Министерство финансов Таджикистана подписало соглашения с Международной ассоциацией развития и Международным банком реконструкции и развития.

Средства пойдут на техническое обслуживание 37 построенных медицинских учреждений, ремонт поликлиник, закупку медицинского оборудования и выплату пособий специалистам.

Общая стоимость проекта оценивается в $45 млн. Реализация проекта началась в 2014 году, а завершится в 2022 году.

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