Степанакерт, , 15:07 — REGNUM В результате вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе в 43 населённых пунктах было повреждено 2,5 тысячи зданий, ещё 280 полностью уничтожены. Об этом 20 ноября сообщил руководитель оперативной группы Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ в регионе Игорь Кутровский.

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Их восстановлением планируется заняться уже в ближайшее время. Как добавил Кутровский, в пятницу из Еревана в Степанакерт выдвинулась колонна МЧС России, которая доставит 45 тонн строительных материалов, передаёт ТАСС. Планируется, что колонна прибудет в Степанакерт 21 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией произошло 27 сентября. Остановить обстрелы и бои удалось только 10 ноября, после того как лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.