Новосибирск, , 15:04 — REGNUM Центральный районный суд Новосибирска 20 ноября продлил срок содержания под стражей руководству «Церкви последнего завета» («общины Виссариона») Сергею Торопу (Виссариону), Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Срок содержания под стражей для них продлён до 15 января 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, основателя красноярской религиозной общины Сергея Торопа и его соратников Вадима Редькина и Владимира Ведерникова арестовали в сентябре 2020 года по подозрению в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами.

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