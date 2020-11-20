Черкесск, , 15:03 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедшую неделю наметился небольшой спад числа ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Если в начале текущей недели было зафиксировано 90 новых случаев заражения, то к концу недели суточный прирост составил 85 человек. Такие данные приводит 20 ноября федеральный оперативный штаб.

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Общая численность носителей коронавируса в республике достигла с начала пандемии 11 350 человек. Сумел справиться с болезнью 7461 человек, скончались 34 жителя региона.

Всего зафиксировано 3855 «активных» больных. В настоящее время находятся в госпиталях 916 жителей Карачаево-Черкесии, остальные лечатся амбулаторно.

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