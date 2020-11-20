Москва, , 15:02 — REGNUM Решение президента Армении Армена Саркисяна об отставке главы минобороны республики Давида Тонояна вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 20 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

"Истинные офицеры за такие промахи пускали себе пулю в висок. Только когда это было? Ныне толерантность в чести», — пишет Михаил Я.

По мнению некоторых пользователей, данное решение является абсолютно правильным. Только они отметили, что на смену главе минобороны Армении должен прийти пророссийски настроенный человек.

«Все правильно! В Армении должны быть пророссийские силы, как в военных ведомствах, так и в политических. Нет Армении жизни без России. Россия всегда была гарантом безопасности, как Армении, так и всех соседей», — написал пользователь Ruslan.

Другие отметили, что после проигрыша в конфликте на территории Нагорного Карабаха Армении необходимо заново выстраивать свою военную сферу. Назначение нового руководителя ведомства, уверены люди, станет хорошим шагом к возвращению Армении в стабильное состояние.

«Ну и правильно. Новую армию надо начинать «строить» с новым руководителем ведомства!» — пишет пользователь под псевдонимом Другое.

Тем не менее отдельные комментаторы указали на то, что Армения уже упустила свой шанс и потерпела поражение в Карабахе. Теперь же от назначения новых лиц на те или иные должности ситуация кардинально не изменится, уверены люди.

«Раньше надо было думать. Поздняк метаться, когда всё потерял благодаря своему безумному упорству», — считает пользователь NatkaNatkina.

Напомним, 20 ноября президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке главы минобороны страны Давида Тонояна.