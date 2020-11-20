Уфа, , 15:37 — REGNUM Результаты тестов на коронавирус теперь можно узнать в мобильном приложении «К врачу» в Башкирии. Об этом 20 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

По его словам, теперь не нужно звонить в поликлинику, поскольку всю информацию можно получить на своем смартфоне: для Android https://goo.su/35WE, для iOS https://goo.su/35Wf.

Отмечается, что необходимо скачать приложение «К врачу» на свой смартфон либо зайти на сайт https://doctor.bashkortostan.ru/. Далее необходимо авторизоваться через Госуслуги, открыть раздел «медицинская карта» и выбрать вкладку «История»: здесь будут опубликованы результаты анализов и тесты.

Помимо этого, через этот портал можно будет записаться на прием к врачу и просмотреть график его работы на две недели вперед.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве театрам и кинотеатрам оставили 25% зрителей

Читайте развитие сюжета: В Самарской области могут ввести новые ограничения для учреждений общепита