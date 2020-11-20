Москва, , 14:53 — REGNUM Препарат «Ремдесивир», который используется для лечения новой коронавирусной инфекции, показал свою эффективность в нескольких исследованиях, результаты которых публиковались в рецензируемых журналах. Именно поэтому он был включён в методические рекомендации по лечению COVID-19 в России. Об этом 20 ноября сообщил главный внештатный специалист российского Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

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Он напомнил, что этот препарат включён в рекомендации 50 стран мира и авторитетных национальных организаций, таких как Национальный институт здравоохранения США, Обществ инфекционных болезней Америки, Японии, Великобритании и Германии.

Профессор отметил, что в группе пациентов, получавших ремдесивир, наблюдалось «достоверно более короткое время до выздоровления и более высокие темпы клинического улучшения». Кроме того, к 15 дню у госпитализированных с COVId-19 пациентов, принимавших это лекарство, снизилась смертность.

«В этом же исследовании были получены данные, свидетельствующие о том, что у пациентов без ИВЛ, исходно находившихся на низкопоточной кислородной поддержке, получавших ремдесивир, реже отмечалось прогрессирование заболевания до ИВЛ или смерти в сравнению с «плацебо», — добавил специалист Минздрава РФ, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в июле главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан назвала препарат «Ремдесивир» единственным на тот момент обнадёживающим антивирусным средством против COVID-19. Она пояснила, что пока только этот препарат в ходе тестирований показал определённые результаты.

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Однако позднее группа международных экспертов ВОЗ по разработке руководящих принципов сделала другое заявление. По их словам, ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные для пациентов результаты, такие как необходимость механической вентиляции лёгких или время для клинического улучшения, поэтому назначать этот препарат пациентам с заболеванием COVID-19 не следует, вне зависимости от тяжести заболевания.