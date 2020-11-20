Нальчик, , 14:49 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за прошедший день смертельная статистика выросла еще на три случая. Скончались 80-летний житель Нальчика, 72-летняя жительница города Майский и 82-летний житель села Сармаково. Такие данные привел 20 ноября на официальной странице в Instagram региональный минздрав. Общее число умерших от опасной инфекции составило 191 человек.

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За минувшие сутки также выявлено еще 90 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей вируса достигло 11 808 человек. Из них выздоровели 8789 пациентов. За день число выписанных выросло на 127 человек.

«В госпиталях получают медицинскую помощь 1536 пациентов (как подтвержденные, так и неподтвержденные тестами на наличие коронавирусной инфекции), из них в реанимациях — 90 человек», — сообщили в минздраве.