Омск, , 14:45 — REGNUM Центр управления регионом (ЦУР) начал работу в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в областном правительстве.

Задача ЦУР — обеспечить коммуникацию между людьми и органами власти. Информация о возникающих проблемах должна оперативно попадать к тем, кто ответственен за их решение.

«Благодаря социальным сетям выросла скорость обмена информацией, и власть должна за ней успевать», — прокомментировал омский губернатор Александр Бурков.

Информацию от омичей в ЦУР будут получать, используя все каналы — официальные обращения, мессенджеры, посты в соцсетях. По каждой жалобе должен быть дан ответ, подчеркнул глава региона.

Центр будет не только собирать обращения, но и работать с процессом решения проблем.

«Мы должны не просто донести информацию до органов власти, но и проанализировать её, и по возможности, подготовить варианты решений по предотвращению данной проблемы в будущем», — объяснил министр региональной политики и массовых коммуникаций Омской области Михаил Каракоз.

Центр в регионе запущен на средства федеральной целевой субсидии.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦУР создаются во всех регионах России по поручению президента РФ Владимира Путина.

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