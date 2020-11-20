Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Реакция пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, прокомментировавшего конфликт петербургских муниципальных депутатов с администрацией местного совета из-за портретов Александра Пушкина и Владимира Путина и заявившего о том, что вряд ли можно позитивно оценивать то, что кто-то порвал фото президента, вызвала бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили мнение 20 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Его [Владимира Путина] портрет всегда у чинуш висит. Как будто для них это билет в рай», — поделился пользователь «Мерс 44».

По мнению ряда комментаторов, конфликт, связанный с портретом действующего президента, говорит о том, что в России создаётся «культ личности». Они уверены, что порванный портрет главы государства не должен становиться поводом для комментариев со стороны Кремля.

«Да после фресок в церкви я уже ничему не удивляюсь», — пишет пользователь Александр.

Другие указали на то, что портрет президента страны не является чем-то обыденным, а является элементом, схожим с национальным флагом. Поэтому, уверены люди, человека, который порвал портрет, необходимо привлечь к наказанию.

«Да нет тут абсурда. Псих-депутат порвал не лицо обычного человека, а всё-таки нашего президента. Символ, как флаг и т. п. Давайте тогда уже опустимся до уровня пещерных людей и начнём самоуничтожение! Наказать!» — пишет Зотов В.

Отдельные комментаторы пришли к выводу, что один человек порвал портрет, что может стать поводом для того, чтобы ввести в законодательство пункт уголовного наказания за такие действия.

«Вполне возможно, завтра какой-нибудь депутат предложит ввести в законодательство пункт уголовного наказания за такие действия», — поделился мнением Сергей К.

Напомним, 20 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя конфликт петербургских муниципальных депутатов с администрацией местного совета из-за портретов Александра Пушкина и Владимира Путина, заявил, что вряд ли можно позитивно оценивать то, что кто-то порвал фото президента, а также посоветовал разместить в здании совета портреты обоих.