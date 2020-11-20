Челябинск, , 14:41 — REGNUM В Челябинской области умер Заслуженный врач РФ Ростислав Тверской. Ему было 72 года, сообщает пресс-служба областного минздрава.

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Причина смерти медика не указана. Как пишут СМИ, у него был коронавирус.

Ростислав Тверской окончил в 1972 году Челябинский медицинский институт. Затем он работал врачом-дерматовенерологом в Катав-Ивановском медобъединении и в кожно-венерологическом диспансере Магнитогорска, а в 1995—2020 годах возглавлял это учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области скончались уже более 20 медиков с коронавирусом. Трагический счёт был открыт в мае.