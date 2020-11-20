Махачкала, , 14:42 — REGNUM Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и легочной системы, продлен в Дагестане до 3 декабря 2020 года. Указ об этом подписал врио главы республики Сергей Меликов.

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В прошлый раз режим самоизоляции для указанных категорий граждан в Дагестане был продлен 5 ноября — до 19 ноября. Режим всеобщий самоизоляции в республике, напомним, был снят в середине июня.

По данным на 11:00 20 ноября, в Дагестане зарегистрировано более 17,9 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, за предыдущие сутки инфекцию выявили у 107 человек. Выздоровели в республике 16,1 тыс. лиц с подтвержденным диагнозом, 874 пациента с COVID-19 скончались.

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