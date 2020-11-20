Варшава, , 14:40 — REGNUM За истекшие сутки в Польше было выявлено 22 464 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и потому их общее число превысило 800 тыс. Об этом 20 ноября сообщает агентство РАР со ссылкой на минздрав страны.

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По последним данным, на сегодняшний день общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране составляет 819 262.

Также сообщается, что за это же время в Польше от COVID-19 скончались 626 пациентов, что также является самым большим числом за все время эпидемии, и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 12 714.

В то же время уточняется, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечились 381 800 человек и что в общей сложности с начала пандемии было проведено 5 857 287 тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Польше было выявлено почти 24 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.