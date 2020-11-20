Самара, , 14:42 — REGNUM Преподавателя колледжа обвинили в посредничестве во взяточничестве в Самаре. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, летом текущего года обвиняемая получила от гражданина 288 тысяч рублей в качестве незаконного денежного вознаграждение для передачи их работникам колледжа за зачисление двух человек на бюджетную форму обучения в это образовательное учреждение.

По данному факту было возбуждено уголовно дело по признакам посредничество во взяточничестве.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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