Владикавказ, , 14:31 — REGNUM В Северной Осетии подтвержден еще один случай смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус. Скончавшемуся было 63 года. Болезнь протекала у него с осложнениями из-за гипертонии, ожирения и кардиосклероза, сообщили 20 ноября в минздраве региона.

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Таким образом, число случаев летального исхода от COVID-19 в Северной Осетии составило 74. В настоящее время госпитализированы в ковидные госпитали 1308 пациентов, в том числе 105 из них за прошедший день. У 346 человек подтвержден COVID-19. В реанимациях находятся в тяжелом состоянии 123 пациента, 35 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Общее число лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 составило 8679 человек, из них удалось справиться с болезнью 7797 пациентам.