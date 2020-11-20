Томск, , 14:31 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявлено 209 случаев заражения коронавирусом, за весь период — 16 460. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 ноября в администрации региона.

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Выздоровели 11 006 человек, в том числе 218 — за последние сутки.

Жертвами COVID-19 в регионе стали ещё три человека. Они входили в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям.

За всё время в Томской области скончались 146 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в регионе был выявлен 201 носитель коронавируса.

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