Оренбург, , 14:24 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 20 ноября, летальный исход зафиксирован у четырех пациентов, которым диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе жертвами коронавирусной инфекции стали 175 человек.

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На сегодняшний день в больницах области лечение от COVID-19 получают 1 356 пациентов, из которых 360 — в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ подключены 60 человек, на кислородной поддержке — 642 пациент. Состояние 878 человек медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, в регионе выявлено 21 318 случаев заражения коронавирусом. Ранее минздрав заявил о том, что эпидситуация в области стабилизируется, начинают поэтапно сворачивать коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Ученики начальной школы с 23 ноября пойдут в школу, для них отменяют дистанционный режим обучения.

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