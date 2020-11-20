Астрахань, 20 ноября 2020, 14:21 — REGNUM В Астраханской области 20 ноября подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
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Всего в регионе зарегистрировано 12 тыс. 364 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 886 человек.
Выздоровели 8692 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 224 человека скончались.
Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.
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