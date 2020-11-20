Ханты-Мансийск, , 14:21 — REGNUM В Югре 20 ноября начал работу Центр управления регионом (ЦУР). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Оперативный штаб ХМАО

ЦУР будет координировать работу по сбору, мониторингу и обработке жалоб и предложений югорчан, поступающих из разных информационных источников — форумов, социальных сетей, мессенджеров. Мониторинг касается здравоохранения, социальной защиты населения, образования, транспорта, ЖКХ, дорожного хозяйства, а также энергетики. Партнёр Югры в создании ЦУР — АНО «Диалог». Центр в Югре возглавила Валентина Колпакова, ранее курировавшая проект «Инцидент Менеджмент».

Органы власти совместно с сотрудниками ЦУР работают над сокращением сроков ответов, контролируют качество, находят и устраняют причины появления вопросов и жалоб жителей Ханты-Мансийского автономного округа.

Напомним, центры по управлению регионами должны быть созданы во всех регионах России по поручению президента РФ Владимира Путина.