Грозный, , 14:20 — REGNUM В Чечне Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова в 2020 году оказал помощь жителям республики и других регионов и стран на сумму более 780 млн рублей. Об этом сообщил 20 ноября глава республики Рамзан Кадыров.

«Широкомасштабная благотворительная деятельность РОФ позволяет нам решать многие проблемы жителей республики, на которых не предусмотрены соответствующие бюджетные средства», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров рассказал, что одной из последних акций фонда стало выделение 32 семьям переселенцев села Пролетарское, которые ждут переселения из аварийного жилья, по 100 тысяч рублей. Также была оказана помощь 29 семьям этого села, в которых есть дети-сироты. Они получили по 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в период пандемии коронавируса фонд имени Ахмата Кадырова рспределил более двух миллионов продуктовых наборов между нуждающимися семьями Чечни, свыше 97 тысяч — в других российских субъектах и более 42 тысяч — за рубежом.

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