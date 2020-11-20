Москва, , 14:23 — REGNUM В России есть ряд сфер деятельности, работники которых пострадали от коронавируса и введённых ограничений намного сильнее артистов. Об этом 20 ноября рассказал российский эстрадный певец, автор песен, актёр и продюсер Стас Михаилов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Я думаю, что не только артисты пострадали, я думаю есть люди, которым нечего есть. О них надо подумать. Может кому-то мой ответ не понравится, но я предлагаю внутри сообщества решить эту проблему», — сказал Михаилов.

При этом певец отметил, что артистам не следует просить для себя помощи от государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Стас Михаилов призвал артистов не просить денег у государства

Читайте развитие сюжета: Басков оценил свои финансовые потери в период пандемии коронавируса