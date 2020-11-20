Нур-Султан, , 14:18 — REGNUM Главные государственные врачи Чимкента и Алма-Атинской области Казахстана продлили карантин из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает 20 ноября издание Tengrinews.kz.

Главный санврач Алма-Атинской области Ергали Сыдыманов продлил работу общественного транспорта до 23:00. Вместе с тем сохраняется запрет на перемещение более трех человек и выход на улицу лиц старше 65 лет.

В регионе приостановлена работа объектов общественного питания, дошкольных организаций, развлекательных объектов, бассейнов, игорных заведений. Постановление по Алма-Атинской области вступает в силу с 22 ноября.

Отметим, по состоянию на 20 ноября в Казахстане выявили 123 888 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 111 483 пациента, скончались 1945 человек.