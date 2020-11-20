Уфа, , 14:29 — REGNUM Представители детских медицинских организаций получили автомобили для оказания неотложной медпомощи детям в Уфе. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, руководство региона приобрело шесть автомобилей Lada Granta Universal за счет средств республиканского бюджета: 3,115 млн рублей. Автотранспортные средства были переданы в детские поликлиники № 2, 3, 4, 5, 6 г. Уфы, а также городскую детскую клиническую больницу № 17.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, в последние годы руководство региона уделяет повышенное внимание развитию неотложной медпомощи и, в том числе и совершенствованию материально-технической базы службы.

Он поблагодарил медицинских работников и водителей за стойкость, самоотверженность и работу в это непростое время. В дальнейшем будет продолжена работа по созданию хоро­ших условий работы для медицинских работников.

Сообщается, что до конца года планируется поставить еще шесть автомобилей неотложной медицинской помощи.

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